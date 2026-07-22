Hitler-Geburtshaus in Braunau ist jetzt ein Polizeizentrum

Von: apa

Das Polizeizentrum im umgebauten Hitler-Geburtshaus in Braunau nimmt seinen Betrieb auf. Nach jahrelangem Ringen um eine adäquate Nutzung wurde das Gebäude äußerlich verändert und innerlich modernisiert. In den vergangenen Wochen hat die Exekutive den Bau nach und nach bezogen, am Mittwoch wird das neue Zentrum feierlich eröffnet – in der Hoffnung, ihm seine Anziehungskraft als “brauner” Wallfahrtsort zu nehmen.

Der Umbau und die Umwandlung in einen Stützpunkt der Exekutive erfolgten nicht zuletzt auf Anraten einer Expertenkommission, die ausdrücklich “eine sozial-karitative oder behördlich-administrative Nutzung” empfahl, weil ein Museum auch Rechtsextreme anziehen könnte und ein Abriss ein Ausradieren der Geschichte wäre. Die Architekten haben sich bei der äußeren Gestaltung daran orientiert, wie das Haus im 18. Jahrhundert ausgesehen haben dürfte.