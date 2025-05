Hitlergruß auf Dorffest: “Diese Gesten widersprechen unseren Grundsätzen”

Von: luk

St. Pankraz – Beim Kirchtag am 10. Mai in St. Pankraz (Ultental) sind auf Facebook Fotos aufgetaucht, die junge Teilnehmer beim mutmaßlichen Zeigen des Hitlergrußes abbilden.

Die Bilder, veröffentlicht auf der Facebook-Seite der Südtiroler Bauernjugend – der Jugendgruppe des örtlichen Bauernbundes – wurden kurz nach der Veröffentlichung gelöscht, waren zu diesem Zeitpunkt aber bereits vielfach gesehen und gemeldet worden.

Es handelt sich um Fotos einer Art Fotobox. Hunderte Fotos wurden aufgenommen und hochgeladen. Darin zu finden – laut Zeitung Alto Adige – waren einige fragliche Fotos. Sie müssen von den Organisatoren beim Hochladen übersehen worden sein.

Die Staatsschutzabteilung Digos hat den Vorfall geprüft, sieht jedoch keinen Anlass für weitere Ermittlungen, da es sich laut ersten Einschätzungen nicht um ein organisiertes oder extremistisches Umfeld handelt.

Auch in der Gemeinde zweifelt man an einer nationalsozialistischen Absicht, berichtet die Zeitung Alto Adige am Donnerstag. Die Bilder haben in sozialen Netzwerken dennoch breite Irritation ausgelöst.

SBJ: “Diese Gesten widersprechen unseren Grundsätzen”

Die Südtiroler Bauernjugend hat im Laufe des Tages folgende Stellungnahme abgegeben: