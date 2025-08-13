Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hitzerekord in der Nacht am Toten Meer
Tiefste Temperatur über Nacht immer noch 36,6 Grad

Hitzerekord in der Nacht am Toten Meer

Mittwoch, 13. August 2025 | 12:45 Uhr
Von: APA/dpa

Israel leidet derzeit unter einer flächendeckenden Hitzewelle. Am Berg Sodom entlang des Toten Meeres wurde in der Nacht auf Mittwoch gar die “höchste Minimaltemperatur” seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen, teilte Israels meteorologischer Dienst nach Medienberichten mit. Dies bedeute, dass die tiefste Temperatur dort über Nacht immer noch 36,6 Grad betragen habe – der vorherige Rekord habe bei 35,5 Grad gelegen.

Das Tote Meer liegt am tiefsten begehbaren Punkt der Erde – etwa 430 Meter unter dem Meeresspiegel. Der Berg Sodom liegt am südwestlichen Ufer des Toten Meeres und wurde nach dem gleichnamigen biblischen Ort benannt.

Temperaturen von bis zu 50 Grad vorhergesagt

Viele Regionen Israels leiden derzeit unter extremer Hitze. Regelmäßig geben die Gesundheitsbehörden Hitzewarnungen aus und raten den Menschen, möglichst nicht nach draußen zu gehen.

Am heutigen Mittwoch soll die Hitzewelle ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Laut Medienberichten werden für einige Inlandsregionen, darunter das Jordantal, Höchsttemperaturen von bis zu 50 Grad Celsius vorhergesagt.

