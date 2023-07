Hitzewelle im Anmarsch: Temperaturen bis zu 35 Grad

Bozen/Trient – Das Hochdruckgebiet, das am Wochenende ganz Italien beeinflusst, nähert sich auch unserer Region. Am Sonntag wird mit sonnigem Wetter und Temperaturen bis zu 35 Grad gerechnet, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Obwohl es am Abend zu Wärmegewittern kommen kann, sollen auch die ersten Tropennächte vor der Tür stehen. Die Temperaturen fallen dann zwischen 18.00 Uhr abends und 6.00 Uhr in der Früh nicht unter 20 Grad.

Die schwüle Hitze soll mehrere Tage lang anhalten. Ab Mittwoch wird das Wetter in Südtirol voraussichtlich dann wieder instabiler.

Weit verbreitete Gewitter dürften der Hitzewelle zumindest etwas Einhalt gebieten und für Abkühlung sorgen.

Vor allem für Senioren können Hitzewellen anstrengend sein. Ältere Menschen sollten ihren Alltag bei Hitze anpassen, indem sie sich beispielsweise in den heißesten Stunden des Tages an einem kühlen Ort aufhalten und körperliche Anstrengungen vermeiden. Körperliche Aktivitäten und Erledigungen sollten in die kühleren Morgen- und späteren Abendstunden werden.

Die Wohnung und der eigene Körper sollten möglichst kühl gehalten. Besonders wichtig ist es außerdem, ausreichend zu trinken – am besten Wasser und ungesüßte Tees.

Senioren sollten sich möglichst nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und ausreichend Sonnenschutz benutzen, wenn sie ins Freie gehen. Empfohlen wird vor einer Hitzewelle auch die Konsultation eines Arztes oder einer Ärztin, um gegebenenfalls eingenommene Arzneimittel auf Hitzeverträglichkeit prüfen zu lassen.