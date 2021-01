Holzfäller im Unterland tot aufgefunden

Truden/Neumarkt – Ein Holzfäller aus Truden ist am Dienstagnachmittag im Wald in Mazon, einem Ortsteil in Neumarkt, tot aufgefunden worden.

Einem Bericht von Alto Adige online zufolge hat der Mann in seinem Wald gearbeitet, als er vermutlich gestürzt ist und sich am Kopf verletzt hat.

Weil es keine Zeugen gibt, ist die genaue Unfalldynamik noch unklar. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann bereits tot.