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Alarm kurz nach Mitternacht

Holzhütte auf der Seiser Alm geht in Flammen auf

Samstag, 01. August 2026 | 17:18 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehren
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Von: Matthias Knapp

Seiser Alm – In der Nacht auf Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Seiser Alm zu einem Brand einer landwirtschaftlich genutzten Holzhütte am Puflatsch alarmiert.

Ausgelöst wurde das Feuer kurz nach Mitternacht – vermutlich durch einen Blitzeinschlag. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand.

Unter schwerem Atemschutz wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. Eine Gasflasche konnte rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich geborgen und gesichert werden.

Trotz des raschen Eingreifens wurde die Holzhütte vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Seiser Alm, Seis am Schlern und Kastelruth.

Bezirk: Salten/Schlern

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