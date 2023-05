Holzschuppen brennt ab: Pkw völlig zerstört

Völs – Am Montagvormittag ist die Freiwillige Feuerwehr von Völs am Schlern kurz nach 11.00 Uhr zu einem Brandeinsatz gerufen worden.

In St. Anton war ein Holzschuppen, in dem auch ein Auto abgestellt war, in Brand geraten. Beim Eintreffen der Wehrleute stand der Schuppen bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Das Auto wurde allerdings vollständig vom Feuer zerstört.

Im Einsatz standen auch die Behörden.