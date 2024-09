Illegale Geburtenstation im Trentino beschlagnahmt

Von: fra

Valsugana – Im Trentino haben die Behörden eine illegale Geburtenstation entdeckt, nachdem eine Frau mit Blutungen ins Krankenhaus von Trient eingeliefert wurde. Ermittelt wird gegen zwei Hebammen, die in einem Verein tätig sind, der in der Valsugana – Gemeinde Garzano di Civezzano – unter anderem Geburtsvorbereitungskurse abhielt. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen in denselben Räumlichkeiten auch mehrere Kinder geboren sein. Die Behörden beschlagnahmten die Räumlichkeiten.

Aufmerksam wurden die Carabinieri nachdem eine Frau wegen Blutungen ins Spital nach Trient eingeliefert worden war. Die Frau erklärte, dass sie in Garzano entbunden hatte. Daraufhin informierte der Gesundheitsdienst die Behörden.

Laut Informationen des TGR Trento war die Station sehr bekannt und nachgefragt, zudem bewarb der Verein seine Dienste auch im Internet.