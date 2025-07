Illegale Obdachlosenlager in Bozen geräumt

Von: mk

Bozen – Bei einer koordinierten Aktion von Staats-, Finanz- und Stadtpolizei sowie den Carabinieri sind in den letzten Tagen illegale Obdachlosenlager am Ufer des Eisacks in Bozen entdeckt worden. Am Dienstagvormittag erfolgte die Räumung.

Besonderes Risiko herrschte im Bereich zwischen Rom- und Palermo-Brücke. Mehrere Zelte und provisorische Schlafstätten, die dort standen, befanden sich im Überschwemmungsgebiet.

Nach den nötigen behördlichen Abklärungen organisierte die Stadtgemeinde in Zusammenarbeit mit Personal der SEAB, dem Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung der Landesverwaltung und der A22 die Räumungsaktion.

Unter Anwesenheit von Beamten der Staatspolizei, der Carabinieri, der Finanzpolizei – die auch eine Hundestaffel zur Verfügung stellte – und der Stadtpolizei wurden die Zelte und Schlafstätten entfernt.

Während der Aktion haben die Ordnungshüter acht Personen identifiziert. Der 46-jährige Marokkaner M. I., der bereits mehrfach vorbestraft ist, wurde zur Überprüfung seines Aufenthaltsstatus auf die Quästur gebracht. Weil er über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt, wurde er aus dem Staatsgebiet abgeschoben.

Zudem kontrollierte eine Streife der Stadtpolizei einen nigerianischen Staatsbürger, der eine Dosis Haschisch bei sich hatte. Er wurde wegen des Drogenbesitzes dem Regierungskommissariat gemeldet.

Die gesamte Operation verlief ohne Zwischenfälle, und das geräumte Gebiet wurde vollständig gesäubert und gesichert.