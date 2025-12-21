Aktuelle Seite: Home > Chronik > Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
40 Teilnehmer angezeigt, Fahrzeuge beschlagnahmt

Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt

Sonntag, 21. Dezember 2025 | 10:53 Uhr
IMG-20250331-WA0011
Carabinieri
Schriftgröße

Von: fra

Sarntal – Im Sarntal haben die Carabinieri eine nicht angemeldete Rave-Party im alten Tunnel der Sarntaler Straße gestoppt. Der Zutritt zu diesem Tunnel ist offiziell verboten. Bei der Kontrolle wurden 40 Personen identifiziert und angezeigt, während zahlreiche weitere Teilnehmer die Flucht ergriffen.

Die Party soll sich über mehr als einen Tag erstreckt haben. Die Carabinieri beschlagnahmten vier Fahrzeuge, in denen Musikverstärker und andere Ausstattungsgegenstände für das Event transportiert wurden, sowie 1.000 Euro Bargeld. Laut einem Gesetzesdekret von 2022 droht dem Veranstalter bei mehr als 50 Teilnehmern eine Haftstrafe von drei bis sechs Jahren.

Die Ermittlungen der Ordnungskräfte laufen weiter, um zusätzliche Teilnehmer zu identifizieren und die genauen Umstände der illegalen Veranstaltung zu klären.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Kommentare
35
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Kommentare
32
Land stimmt der neuen “Ordnung der Ortspolizei” zu
Tragisches Unglück: Zehnjähriger kommt ums Leben
Kommentare
28
Tragisches Unglück: Zehnjähriger kommt ums Leben
Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein
Kommentare
27
Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein
Luegbrücke: HGV zeigt sich positiv überrascht
Kommentare
25
Luegbrücke: HGV zeigt sich positiv überrascht
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 