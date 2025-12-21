Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt

Von: fra

Sarntal – Im Sarntal haben die Carabinieri eine nicht angemeldete Rave-Party im alten Tunnel der Sarntaler Straße gestoppt. Der Zutritt zu diesem Tunnel ist offiziell verboten. Bei der Kontrolle wurden 40 Personen identifiziert und angezeigt, während zahlreiche weitere Teilnehmer die Flucht ergriffen.

Die Party soll sich über mehr als einen Tag erstreckt haben. Die Carabinieri beschlagnahmten vier Fahrzeuge, in denen Musikverstärker und andere Ausstattungsgegenstände für das Event transportiert wurden, sowie 1.000 Euro Bargeld. Laut einem Gesetzesdekret von 2022 droht dem Veranstalter bei mehr als 50 Teilnehmern eine Haftstrafe von drei bis sechs Jahren.

Die Ermittlungen der Ordnungskräfte laufen weiter, um zusätzliche Teilnehmer zu identifizieren und die genauen Umstände der illegalen Veranstaltung zu klären.