Impfpflicht: 15 Ärzte im Suspendierungsverfahren

Bozen – Die Suspendierungen beim Gesundheitspersonal in Südtirol werden fortgeführt. Wie die Tageszeitung Alto Adige am Freitag berichtet, sind in Südtiroler für 15 Ärzte die Suspendierungsprozeduren eingeleitet worden, weil sie sich nicht haben impfen lassen. Zwölf von ihnen sind direkt beim Sanitätsbetrieb in den Südtiroler Krankenhäusern tätig, drei weitere Ärzte arbeiten extern.

Automatisch suspendiert sind sie nach der Feststellung der bisher nicht erfolgten Impfung aber nicht. Die Ärzte können – falls möglich – ins Smart-Working wechseln. Manche haben auch keinen direkten Patientenkontakt und sind etwa bei der Auswertung von radiologischen Ergebnissen tätig.

Auch bei den Krankenpflegern und verschiedenen anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen nehmen die Suspendierungen oder die Aufnahme der Verfahren zur Suspendierung zu. Mit Stand heute fallen 1.039 Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes in diese Kategorie. Insgesamt sind rund 22.000 Personen beim öffentlichen Gesundheitsbetrieb angestellt.

Vor drei Monaten ist in Italien die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal in Kraft getreten.