Impfstoff von Johnson & Johnson kommt am Donnerstag

Bozen – Am Donnerstagvormittag kommen die ersten 1.550 Dosen des Corona-Impfstoffs der Firmen Janssen und Johnson & Johnson in Südtirol an. Geliefert wird das Vakzin von der Post in Zusammenarbeit mit dem italienischen Heer.

Gleichzeitig werden 4.300 Dosen des Impfstoffes von AstraZeneca erwartet. Die Transportmittel der Post sind eigens mit Kühlzellen ausgestattet worden.

Die Impfdosen werden zunächst zur Apotheke des Bozner Krankenhauses gebracht.

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia