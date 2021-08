Impfung an Schulen: Nur 135 Personen haben die Chance genutzt

Bozen – Am gestrigen Mittwoch hat es für das Schulpersonal, für Schülerinnen und Schüler sowie für deren Eltern an Schulen in Bozen, Meran, Brixen, Bruneck, Sterzing, Gröden und im Gadertal die Möglichkeit gegeben, sich impfen lassen. Dafür wurden eigene Impfstellen eingerichtet. Wie Alto Adige online berichtet, hat sich die Aktion als Reinfall erwiesen.

Eine Vormerkung war nicht notwendig. Auch Minderjährige ab zwölf Jahren konnten sich in diesen Impfstellen impfen lassen, mussten aber von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Alternativ zu dieser Möglichkeit konnte eine Begleitperson die Eigenerklärung beider Elternteile mitbringen.

In Bozen befand sich das Impfzentrum in der Landesberufsschule für Handwerk und Industrie „Luigi Einaudi“ im St.-Gertraud-Weg. Von 8.30 bis 13.00 haben sich dort nur 66 Personen impfen lassen.

In Schlanders wurde die Impfung im Oberschulzentrum im Protzenweg angeboten, in Brixen in der Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie „Tschuggmall“ im Fischzuchtweg und im Gadertal in St. Martin in Thurn im Saal der Freiwilligen Feuerwehr. In diesen Ortschaften sind insgesamt nur 69 Personen aufgetaucht. Insgesamt sind also lediglich 135 Personen geimpft worden.

Neben diesen Impfzentren werden weiterhin in ganz Südtirol Impftage veranstaltet, bei denen keine Vormerkung notwendig ist. Jeden Montag sind diese in Bozen in der Messe und in Meran in der Julia-Kaserne geöffnet. Aber auch in den anderen Landesteilen gibt es Open-Vax-Days. Dazu kommen vier Impfbusse als mobile Impfzentren, die ebenfalls in ganz Südtirol unterwegs sind. Auch dort ist keine Vormerkung notwendig. Alle Informationen zu Ort und Datum der Impftage sowie der „Haltestellen“ der Impfbusse gibt es auf der Internetseite www.coronaschutzimpfung.it.

Ob solche Angebote reichen, um Impfskeptiker zu erreichen, ist fraglich. Vor allem ungeimpften Lehrpersonen wollte man angesichts des bevorstehenden Schulstarts die Möglichkeit bieten, sich impfen zu lassen. Denn eines steht fest: Je mehr Geimpfte es geben wird, umso größer sind die Chancen, dass das Schuljahr im Präsenzunterricht stattfinden wird.

An Schulen wird es noch einmal die Chance für das Schulpersonal, für Schülerinnen und Schüler sowie für deren Eltern an Schulen geben, sich impfen zu lassen, und zwar

– in Bruneck, an der Technologische Fachoberschule in der Josef-Ferrari-Straße 22 am 26. und 30. August 2021,

– in Meran in der Mittelschule Carl Wolf in der Karl-Wolf-Straße 30 am 26. und 31. August,

– in Brixen in der Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie „Tschuggmall“ im Fischzuchtweg 18 am 31. August,

– in Bozen an Landesberufsschule für Handwerk und Industrie „Luigi Einaudi“ im St.-Gertraud-Weg 3 am 1. September,

– in St. Martin in Thurn, Saal der Freiwilligen Feuerwehr am 1. September 2021

– in St. Ulrich in der Wirtschaftsfachoberschule „Raetia“ in der Rezia-Straße 295 am 26. August und am 2. September

– in Schlanders im Oberschulzentrum im Protzenweg 10 am 3. September 2021.