Jannik gibt Gas und Rom ist begeistert

Monte-Carlo/Sexten/Rom – In Rom bereiten sich die Organisatoren des Masters 1000-Turniers in Rom, die Internazionali BNL d’Italia, fieberhaft auf die triumphale Rückkehr der Nummer 1 in den offiziellen Tenniszirkus vor.

Nachdem ihm die drei Topspieler Jack Draper, Nicolai Budkov Kjaer und Lorenzo Sonego den letzten Feinschliff verpasst haben, glaubt auch Jannik Sinner nach seiner erzwungenen „Auszeit“ wieder in Wettkampfform zu sein. „Es wird eine gewisse Anspannung da sein, aber ich freue mich“, so der Sextner Tennis-Superstar.

In Rom wird fieberhaft daran gearbeitet, Jannik Sinners Aufenthalt im Tennispalast des Foro Italico und in der Ewigen Stadt so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten. „Das Foro Italico zu betreten ist wie ein Fußballstadion zu betreten, eine unglaubliche Atmosphäre“, freut sich auch Jannik Sinner auf das Masters 1000-Turnier in Rom, die Internazionali BNL d’Italia, und seine Rückkehr in den offiziellen ATP-Tenniszirkus. In Rom und vor allem im Tennispalast Foro Italico, der derzeit einem Ameisenhaufen gleicht, kann man es kaum erwarten, den Tennis-Superstar aus Sexten in die Arme zu schließen.

Es wird ein Jannik Sinner sein, der endlich wieder lächeln kann, vielleicht anfangs ein wenig angespannt wegen der Aufregung seines Debüts nach drei Monaten, aber es wird ein Spieler sein, der nach einer dunklen und sehr schwierigen Zeit, in der er es dennoch geschafft hat, auf dem Thron der Nummer 1 der Welt zu bleiben, endlich wieder frei im Kopf ist.

Die Ewige Stadt wartet seit zwei Jahren auf ihn, und er will das römische Publikum, das ihn ins Herz geschlossen hat, ohne ihn je spielen zu sehen, nicht enttäuschen. Entsprechend hart ist Sinners Vorbereitung auf das Turnier.

Seit dem 13. April, als der Sextner wieder frei trainieren konnte, drückt Jannik aufs Gaspedal, denn seit dem 26. Januar, als er das Finale der Australian Open gegen Sascha Zverev gewann, hat Sinner kein Match mehr bestritten.

Den ersten Trainingsblock absolvierte Jannik mit Jack Draper. Der Brite hat dem Sextner immer wieder Vertrauen und Unterstützung geschenkt, die beiden sind gute Freunde, aber gerade im Hinblick auf die Vorbereitung auf das Turnier in Rom war es noch wichtiger, dass Jack Draper vor allem ein starker Tenniskollege, ein Top-Ten-Spieler ist und somit die beste Möglichkeit bot, nach mehr als drei Monaten abseits des Platzes Sinners Wettkampfniveau zu testen.

Nach Draper war der junge Norweger Nicolai Budkov Kjaer an der Reihe, sein vertrauter Sparringspartner, Wimbledon-Juniorenchampion und ehemalige Nummer 1 der U18, gefolgt von seinem Freund Lorenzo Sonego. Weil sie Italiens Traum vom Davis-Cup-Sieg in Málaga 2023, dem ersten nach einer sehr langen Durststrecke von 47 Jahren, wahr gemacht haben, werden sie von der italienischen Presse liebevoll „Sinnego“ genannt.

Es sind intensive Arbeitstage, die beiden guttun werden: Jannik, um den letzten Schliff zu bekommen, bevor er am Montag nach Rom fliegt, und Lorenzo, um nach den schwierigen letzten Wochen wieder Lust und Motivation zu finden.

Jannik Sinner hat die richtigen Leute um sich, die ihn weiterbringen, aber vor allem auch seine Wunden der letzten Monate heilen können. „Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass Tennis nicht alles in meinem Leben ist: Meine Familie steht an erster Stelle, Freunde sind gerade in schwierigen Zeiten sehr wichtig. Ich habe verstanden, dass man sich mit Menschen umgeben muss, denen man vertraut und denen man vertrauen kann. Menschlich gesehen habe ich viel gelernt“, sagte Jannik Sinner kürzlich in einem Interview.

Nicht zuletzt, weil der Sextner frisch verliebt zu sein scheint – in das russische Topmodel Lara Leito – wartet man in der Ewigen Stadt gespannt auf seine erste Pressekonferenz am kommenden Montag. Sollte er an diesem Tag eine Frage zu seiner neuen Liebe beantworten und die bildhübsche 31-Jährige in den nächsten Tagen auf der Tribüne des Tennispalastes im Foro Italico erscheinen, dann ist klar: Lara Leito ist die neue „Frau Sinner“.

Kennengelernt haben sich die Nummer 1 der Tennis-Welt und das russische Topmodel angeblich während Janniks erzwungener „Auszeit“ in Monte-Carlo. Ob auch sie zu den „echten Stützen“ des Sextner Tennis-Superstars zählt, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.