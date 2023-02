In Apulien geflüchtet, in Eppan aufgespürt

Bozen – Die Carabinieri von Bozen haben einen 41-jährigen Mann aus Barletta in Apulien festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Untersuchungsrichters in Trani vor.

Zuvor hatte er sich einer Festnahme bei einer Carabinieri-Operation in Apulien entzogen, war geflüchtet und fand Unterschlupf in einer Unterkunft in Eppan. Dort wurde er nun aber von den Bozner Carabinieri aufgespürt.

Dem 41-Jährigen werden vonseiten der Behörden in Apulien der Besitz und Handel mit Marihuana und Kokain zur Last gelegt. Sie haben im Rahmen der Ermittlungsoperation mehr als ein Dutzend Verdächtige entweder festgenommen oder dem Regime von anderen Maßnahmen unterstellt. Der nun in Südtirol verhaftete Mann muss in U-Haft ins Gefängnis.

Laut den Carabinieri von Bozen könnte er Südtirol als Fluchtort ausgewählt haben, weil es ein bekanntes Gebiet für den Rauschgifthandel ist und die kriminelle Vereinigung dort Geschäfte machte.