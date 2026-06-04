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Unglück auf der Halbinsel Istrien

In Österreich gestarteter Flieger bei Pula abgestürzt: 4 tot

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 17:18 Uhr
Unglück auf der Halbinsel Istrien
APA/APA/AFP/STRINGER
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Von: APA/dpa

Beim Absturz eines in Österreich gestarteten Kleinflugzeugs über der kroatischen Halbinsel Istrien sind am Donnerstag alle vier Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das berichten kroatische Medien unter Berufung auf die Polizei. Die Ermittler machten jedoch vorerst keine Mitteilung zur Identität und Staatsbürgerschaft der Opfer. Das Außenministerium bestätigte der APA, dass es mit den kroatischen Behörden zur Feststellung der Nationalitäten der Opfer in Kontakt steht.

Das Kleinflugzeug vom Typ Beechcraft Bonanza sei aus bisher ungeklärten Gründen ins Trudeln geraten und nahe der Stadt Pula abgestürzt, hieß es in kroatischen Medien. Es war in Deutschland registriert.

Das Unglück passierte um 11.20 Uhr nahe dem Sportflugplatz Medulin, meldete die kroatische Nachrichtenagentur HINA unter Berufung auf die Polizei. Nach inoffiziellen Angaben sei dies der Zielflughafen gewesen. Am Abend sollten Ermittler der Agentur zur Untersuchung von Unfällen im Luft-, See- und Schienenverkehr (AIN) in Medulin eintreffen.

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