In Schweden wegen Mordes gesuchter Mann in Wien verhaftet

Samstag, 11. Oktober 2025 | 18:22 Uhr
37-Jähriger in Justizanstalt Josefstadt gebracht
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Von: apa

Ein in Schweden seit 2012 wegen Mordes gesuchter Mann ist am Freitagnachmittag in Wien-Landstraße verhaftet worden. In Zusammenarbeit mit der Mordermittlungsdienststelle in Göteborg gelang es Ermittlern der Zielfahndung des Bundeskriminalamtes (BK) und der Direktion Spezialeinheiten (DSE), den 37-Jährigen zu lokalisieren, identifizieren und auf offener Straße ohne Zwischenfälle festzunehmen, teilte das BK am Samstag mit. Die Auslieferung an Schweden sei in Vorbereitung.

Gegen den Mann bestand ein Europäischer Haftbefehl wegen Mordes und wegen versuchten Mordes am 10. September 2012 in Göteborg. Außerdem wurde er wegen versuchter schwerer Erpressung zwischen Juni 2024 und März 2025 sowie wegen schwerer Hehlerei im März 2025 gesucht. Der Festgenommene wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.

Das BK lobte die internationale Zusammenarbeit im Rahmen des ENFAST-Netzwerks (European Network of Fugitive Active Search Teams). “Diese Festnahme zeigt einmal mehr, dass Österreich kein sicherer Zufluchtsort für international gesuchte Straftäter ist. Der Erfolg beruht auf der hervorragenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit innerhalb des ENFAST-Netzwerks, der nationalen Behörden und dem engagierten Einsatz unserer Zielfahnder”, betonte BK-Direktor Andreas Holzer.

Europäisches Zielfahndungsnetzwerk

Die Zielfahndungseinheit des Bundeskriminalamts ist Gründungsmitglied des 2010 gegründeten ENFAST. Ziel von ENFAST ist es, die Sicherheit innerhalb der EU durch enge internationale Kooperation zu erhöhen, erläuterte das BK. Im Rahmen des Netzwerks können bei grenzüberschreitenden Zielfahndungen rasch wichtige Informationen ausgetauscht und Maßnahmen gesetzt werden.

