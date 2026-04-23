Innovative Lösungen für eine alternde Gesellschaft

Von: mk

Bozen – Chancen und Herausforderungen des demografischen Wandels, moderne Unterstützungssysteme und digitale Gesundheitsförderung stehen im Mittelpunt des Fachforums „Smarter Lives“ am 7. Mai in Bozen, zu welchem Eurac Research und die Universität Innsbruck gemeinsam mit dem Weißen Kreuz alle Interessierten herzlich einladen.

Sich vernetzen, um gemeinsam Lösungen zu finden, Potentiale zu erkennen und sie zu fördern: Darum geht es bei „Smarter Lives“. Forschende, Unternehmen und Mitarbeitende im Pflege- und Gesundheitsbereich treffen dabei zusammen und befassen sich gemeinsam mit den Teilnehmenden mit neuen Entwicklungen und Unterstützungssystemen im Sozial- und Gesundheitsbereich.

Auf dem Programm stehen Kurzreferate ebenso wie Praxiseinheiten und Workshops. Neue Ansätze werden praxisnah vermittelt und machen innovative Möglichkeiten für ein aktives und unterstütztes Altern greifbar – mit dem Ziel, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Gleichzeitig bleibt ausreichend Raum für Austausch und Diskussion.

Das Weiße Kreuz, Co-Organisator des Fachforums, verbindet die Veranstaltung mit dem Tag der Sozialen Dienste. Denn auch der Landesrettungsverein hat sich bereits vor Jahren auf den Weg gemacht, um Antworten auf neue Bedürfnisse zu geben – mit innovativen Technologien, aber auch zunehmend mit Begleitangeboten und menschlichem Beistand durch Freiwillige.

Das Fachforum findet am 7. Mai 2026 von 8.30 bis ca. 15.00 Uhr statt in der Eurac Researc in der Bozner Drususalle 1 statt. Die Teilnahme daran ist kostenlos, eine Anmeldung unter https://www.smarter-lives.eu/anmeldung-besucher/ ist innerhalb 27. April erforderlich.