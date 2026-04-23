Robin: “Hier läuft etwas schief”

Von: mk

Bozen – Die aktuellen Auswertungen der Grundtarife für Einzelzimmer in Südtirols Seniorenwohnheimen zeigen eine besorgniserregende Entwicklung: Die Preisunterschiede zwischen den Einrichtungen sind erheblich. Während die günstigeren Heime zwischen 48 und 62 Euro pro Tag verlangen, liegen die teuersten bei 75 bis 81 Euro. Das ergibt eine Differenz von bis zu 32 Euro täglich – hochgerechnet fast 12.000 Euro pro Jahr. Familien zahlen damit für die gleiche Grundleistung je nach Heim bis zu 12.000 Euro mehr jährlich. „Die Unterschiede sind mittlerweile so groß, dass nicht mehr nur die Preissteigerung selbst problematisch ist, sondern das gesamte Preisgefüge. Pflege droht zunehmend zur Frage des Wohnorts und der finanziellen Möglichkeiten zu werden“, warnt der Verbraucherschutzverein Robin.

Auch die Kostenentwicklung ist deutlich: Während die Inflation seit Jänner 2024 mit 3,3 Prozent (FOI Bozen 4,2 Prozent) vergleichsweise moderat blieb, stiegen die Tarife für ein Einzelzimmer von durchschnittlich 58,6 Euro im Jahr 2024 auf rund 66,4 Euro im Jahr 2026. Das entspricht einem Plus von etwa 13,3 Prozent in nur zwei Jahren.

„Für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner sowie deren Angehörige bedeutet das eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung. Allein durch die Erhöhungen in den Jahren 2025 und 2026 entstehen durchschnittlich zusätzliche Kosten von über 2.800 Euro jährlich. Im Hartmannsheim in Brixen etwa müssen Betroffene und ihre Familien rund 6.300 Euro pro Jahr mehr aufbringen“, rechnet Robin.

Aus Sicht des Verbraucherschutzvereins Robin ist diese Entwicklung höchst problematisch. „Hier läuft etwas grundlegend schief. Während Pensionen und Einkommen kaum mit der Inflation Schritt halten, steigen die Heimtarife in einem Ausmaß, das viele Familien an ihre Grenzen bringt“, warnt Geschäftsführer Walther Andreaus.

Besonders kritisch bewertet Robin, dass notwendige Verbesserungen – etwa bei der Entlohnung des Pflegepersonals – über die Tarife finanziert werden. „Gute Pflege braucht faire Löhne, daran besteht kein Zweifel. Aber es kann nicht sein, dass diese Kosten direkt auf die Heimbewohner und ihre Angehörigen abgewälzt werden“, so Andreaus.

Die Folgen sind bereits spürbar: Immer mehr Familien suchen nach günstigeren Alternativen – teils sogar außerhalb ihres gewohnten Umfelds. „Dass Angehörige aus finanziellen Gründen überlegen müssen, Eltern oder Großeltern in billigere Einrichtungen zu verlegen, ist ein alarmierendes Signal und sozialpolitisch nicht akzeptabel“, betont Andreaus.

Für Robin ist klar: Die Finanzierung der Seniorenbetreuung ist eine zentrale öffentliche Aufgabe. Das Land müsse Rahmenbedingungen schaffen, die qualitative Verbesserungen – insbesondere beim Personal – ermöglichen, ohne die Betroffenen zusätzlich zu belasten.

Der Verbraucherschutzverein fordert daher mehr Transparenz in der Kostenstruktur, eine klare Trennung von Betriebs- und Investitionskosten sowie ein sozial ausgewogenes Finanzierungssystem, das die Lasten nicht weiter einseitig verschiebt.

„Pflege darf keine Frage des Geldbeutels werden. Wenn die Kosten für die Grundversorgung älterer Menschen deutlich stärker steigen als die allgemeine Teuerung, gerät das soziale Gleichgewicht aus den Fugen. Die Finanzierung der Pflege ist eine öffentliche Aufgabe – sie darf nicht schleichend auf die Betroffenen ausgelagert werden.“