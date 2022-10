Interesse an viertem Piks ist groß

3.190 Impfdosen in sieben Tagen

Bozen – Insgesamt sind in der vergangenen Woche 3.190 Corona-Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen verabreicht worden. Davon waren zehn Erstdosen, 17 Zweitdosen, 259 Drittdosen und 2.826 Viertdosen.

Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab fünf Jahren beträgt 78,80 Prozent Prozent (Stand 20.10.2022).

Seit Donnerstag, 20.10.2022, können sich bestimmte Personengruppen für die dritte Auffrischimpfung (“Fünfte Dosis”) vormerken. Diese wird allen Personen über 80 Jahren sowie besonders gefährdeten Personen – wie etwa chronisch Kranke – ab 60 Jahren empfohlen. Um die dritte Booster-Impfung erhalten zu können, müssen seit der letzten Coronaschutz-Impfung oder Genesung mindestens 120 Tage vergangen sein.

Vormerkung

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

(Stand: 20.10.2022)

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.134.790 (+3.247)

Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.096.305 (+3.208)

Erstdosis: 406.051 (+10)

Zweitdosis: 388.904 (+17)

Drittdosis: 275.413 (+262)

Viertdosis: 25.836 (+2.841)

Vollständig geimpfte Personen : 400.399 (+7)

In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige:

1.080.823 (+3.190)

Erstdosis: 399.192 (+10)

Zweitdosis: 382.880 (+17)

Drittdosis: 273.044 (+259)

Viertdosis: 25.609 (+2.826)

Impfungen an in Provinz Ansässige nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 33.505 Personen

Erstdosis: 30.457 (+0)

Zweitdosis: 30.315 (+0)

Drittdosis: 27.182 (+30)

Viertdosis: 8.942 (+545)

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 46.154 Personen

Erstdosis: 42.357 (+3)

Zweitdosis: 41.553 (+5)

Drittdosis: 35.168 (+56)

Viertdosis: 7.873 (+731)

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 58.546 Personen

Erstdosis: 52.557 (+1)

Zweitdosis: 51.385 (+1)

Drittdosis: 42.189 (+45)

Viertdosis: 5.983 (+693)

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 85.127 Personen

Erstdosis: 73.019 (+1)

Zweitdosis: 70.935 (+2)

Drittdosis: 54.495 (+45)

Viertdosis: 1.632 (+449)

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 75.144 Personen

Erstdosis: 61.061 (+0)

Zweitdosis: 58.535 (+2)

Drittdosis: 41.658 (+18)

Viertdosis: 787 (+228)

Personen ab 30 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 63.576 Personen

Erstdosis: 50.792 (+0)

Zweitdosis: 48.241 (+2)

Drittdosis: 30.424 (+29)

Viertdosis: 378 (+127)

Personen ab 18 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 72.764 Personen

Erstdosis: 59.235 (+0)

Zweitdosis: 55.835 (+1)

Drittdosis: 34.317 (+23)

Viertdosis: 199 (+59)

Personen von 12-17 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 34.444 Personen

Erstdosis: 28.435 (+2)

Zweitdosis: 25.700 (+3)

Drittdosis: 9.975 (+16)

Viertdosis: 42 (+9)

Personen von 5 – 11 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 38.835 Personen

Erstdosise: 8.132 (+3)

Zweitdosis: 6.404 (+1)

Drittdosis: 5 (+0)

Viertdosis: 0 (+0)

In der Provinz ansässige Personen, die bereits geimpft wurden

80+: 91,67%

70+: 91,20%

60+: 89,40%

50+: 85,13%

40+: 80,21%

30+: 78,80%

18+: 80,04%

5 – 17: 46,64%

Gesamt (ab 5 Jahren): 78,80%

Impfungen an in Provinz ansässige nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 283.779

Zweitdosis: 276.083

Drittdosis: 106.537

Viertdosis: 13.848

Moderna

Erstdosis: 41.447

Zweitdosis: 60.212

Drittdosis: 167.874

Viertdosis: 2.799

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.007

Zweitdosis: 45.522

Drittdosis: 5

Viertdosis: 0

Johnson & Johnson

Erstdosis: 12.052

Zweitdosis: 0

Drittdosis: 0

Viertdosis: 0

Pfizer BioNTech pädiatrisch

Erstdosis: 8.116

Zweitdosis: 6.586

Drittdosis: 7

Viertdosis: 0

Novavax

Erstdosis: 395

Zweitdosis: 245

Drittdosis: 3

Viertdosis: 0