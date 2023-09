Internet und Mobilfunk von Meran bis Graun gestört

Meran/Schlanders – In Teilen Südtirols ist das Internet unterbrochen. Auch der Handy-Empfang ist teilweise gestört. Wie die Infranet AG meldet, ist der Raum Burggrafenamt und Vinschgau davon betroffen.

Der Schaden ist am Nachmittag bei Grabungsarbeiten in Marling entstanden. Gestört sind das Breitband- und teilweise auch das Mobilfunknetz zwischen Meran und Graun. Die Infranet arbeitet daran, die Schäden zu beheben. Zum Teil ist das schon gelungen.

Krankenhaus Schlanders telefonisch vorübergehend nicht erreichbar

Aufgrund der externen Bauarbeiten wurde auch das Breitbandnetz zum Krankenhaus Schlanders unterbrochen. Von Seiten des Netzanbieters werde an der Wiederherstellung der Leitungen gearbeitet.

Das Krankenhaus teilt mit: “Die Patientenversorgung in den Abteilungen ist garantiert. Auch die Notaufnahme funktioniert, beeinträchtigt sind – in Teilen – die Erstellung der digitalen klinischen Dokumentation und die telefonische Erreichbarkeit. Der Netzanbieter hat dem Südtiroler Sanitätsbetrieb zugesichert, dass an einer schnellstmöglichen Behebung gearbeitet wird.”