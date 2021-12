Jasmin Ladurner kündigt ihren Rücktritt an

Bozen – Die SVP-Landtagsabgeordnete Jasmin Ladurner sieht sich mit zunehmenden Druck aus ihrer Partei konfrontiert, so berichtet das Nachrichtenportal stol.it. Vor dem Hintergrund neu gewonnener Erkenntnisse des gestrigen Tages drängt sich nämlich der Verdacht auf, dass Ladurner offenbar deutlich mehr als die bisher bekannten vier Fahrten nicht korrekt abgerechnet haben könnte.

Parteiobmann Philipp Achammer war bislang noch zu keiner offiziellen Stellungnahme bereit, allerdings sollen die Telefonleitungen zwischen diesem, Ladurnern und dem Burggräfler Bezirksobmann Martin Ganner geglüht haben. Medienberichten zufolge soll Achammer Ladurner zu einer unmissverständlichen Aufklärung der Angelegenheit aufgefordert haben. Der Freiheitliche Obmann Andreas Leiter Reber hatte indessen bereits vorgestern den Rücktritt Ladurners gefordert.

Ladurner war bei zwei Fahrten zum Regionalrat nach Trient im Jahr 2019 vom Abgeordneten Josef Unterholzner mitgenommen worden. Die Fahrtspesen hatte sie allerdings bei der Region abgerechnet. Mittlerweile hat die Landtagsabgeordnete insgesamt vier dieser “Versehen” zugegeben und auch die Rückerstattung der Spesen angeboten, da nun aber weitere falsche Abrechnungen hinzugekommen sind und sich die Ungereimtheiten mehren, gerät Ladurner erneut in Erklärungsnot.

SVP-Landtagsabgeordnete kündigt ihren Rücktritt an

Am Vormittag des Silverstertages wurde es offiziell: Jasmin Ladurner tritt zurück. So wie das Nachrichtenportal stol.it berichtet, zog Ladurner die Konsequenzen und kündigte ihren Rücktritt im Rahmen einer WhatsApp-Nachricht an:

„Ich habe Fehler gemacht, stehe dafür gerade und ziehe daraus die Konsequenzen. Aus diesem Grund teile ich mit, dass ich mit sofortiger Wirkung mein Mandat als Abgeordnete des Südtiroler Landtags niederlege. Ich danke allen Menschen, die mich begleitet und unterstützt haben.”

— Jasmin Ladurner

Die SVP bezog sogleich in einer Presseaussendung Stellung zum Rücktritt der Landtagsabgeordneten. Die Presseaussendung im Wortlaut:

“Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Spesenabrechnung seitens der Abgeordneten Jasmin Ladurner zu Tage getreten sind, ist diese in Absprache mit dem SVP-Obmann Philipp Achammer von ihrem Amt als Abgeordnete des Südtiroler Landtags zurückgetreten: Dieser Rücktritt war aufgrund des fehlerhaften Verhaltens von Frau Ladurner unausweichlich. Gleichzeitig hat Frau Ladurner mit ihrem schnellen Rücktritt eine konsequente und verantwortungsbewusste Entscheidung getroffen, die es anzuerkennen gilt. Im Namen der Südtiroler Volkspartei bedanke ich mich bei Frau Ladurner für Ihre Arbeit, die sie in den vergangenen drei Jahren im Südtiroler Landtag geleistet hat.“