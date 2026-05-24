Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kabelbrand im Umspannwerk
Feuerwehren in Mühlbach im Einsatz

Kabelbrand im Umspannwerk

Sonntag, 24. Mai 2026 | 16:01 Uhr
703896749_1470328845126396_3207730851048908713_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Mühlbach
Schriftgröße

Von: luk

Mühlbach – Ein Kabelbrand in einer Umspannanlage in Mühlbach hat am Sonntagnachmittag mehrere Feuerwehren gefordert. Der Vorfall ereignete sich nahe dem E-Werk der Edyna, unweit der Pusterer Bahnlinie.

Kurz nach 14.00 Uhr wurde Alarmstufe 2 ausgelöst, nachdem ein Kabelstrang mit mehreren dicken Leitungen in Brand geraten war. Aufgrund der potenziellen Gefahr rückten neben der Freiwilligen Feuerwehr Mühlbach auch die Wehren aus Schabs, Rodeneck und Brixen zum Einsatzort aus.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Mühlbach

Die Umspannanlage befindet sich an der Straße nach Rodeneck in unmittelbarer Nähe der Bahntrasse. Bei Bränden an elektrischen Anlangen müssen strenge Sicherheitsabstände eingehalten werden. Daher gestaltete sich der Einsatz für die Wehrleute besonders heikel.

Trotz der anspruchsvollen Bedingungen gelang es den mit Atemschutz ausgerüsteten Einsatzkräften, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung zu verhindern. Bereits gegen 14.40 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

 

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Wer zu den Drei Zinnen will, muss buchen
Kommentare
34
Wer zu den Drei Zinnen will, muss buchen
Quästor sperrt Disco in Schlanders zu
Kommentare
25
Quästor sperrt Disco in Schlanders zu
Buschauffeur schlägt Kontrolleur: Ehefrau als Auslöser
Kommentare
23
Buschauffeur schlägt Kontrolleur: Ehefrau als Auslöser
Rekordstau am Mount Everest – VIDEO
18
Rekordstau am Mount Everest – VIDEO
Ukraine trifft erneut Öllager im Süden Russlands
17
Ukraine trifft erneut Öllager im Süden Russlands
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 