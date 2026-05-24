Kabelbrand im Umspannwerk

Von: luk

Mühlbach – Ein Kabelbrand in einer Umspannanlage in Mühlbach hat am Sonntagnachmittag mehrere Feuerwehren gefordert. Der Vorfall ereignete sich nahe dem E-Werk der Edyna, unweit der Pusterer Bahnlinie.

Kurz nach 14.00 Uhr wurde Alarmstufe 2 ausgelöst, nachdem ein Kabelstrang mit mehreren dicken Leitungen in Brand geraten war. Aufgrund der potenziellen Gefahr rückten neben der Freiwilligen Feuerwehr Mühlbach auch die Wehren aus Schabs, Rodeneck und Brixen zum Einsatzort aus.

Die Umspannanlage befindet sich an der Straße nach Rodeneck in unmittelbarer Nähe der Bahntrasse. Bei Bränden an elektrischen Anlangen müssen strenge Sicherheitsabstände eingehalten werden. Daher gestaltete sich der Einsatz für die Wehrleute besonders heikel.

Trotz der anspruchsvollen Bedingungen gelang es den mit Atemschutz ausgerüsteten Einsatzkräften, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung zu verhindern. Bereits gegen 14.40 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.