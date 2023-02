Kaltern: Pkw geht in Flammen auf

Kaltern – In Kaltern ist am Sonntag ein Fahrzeug in der Bahnhofstraße bei der Kellerei in Flammen aufgegangen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 16.00 Uhr stand der Pkw bereits vollständig in Brand.

Die mit Atemschutz ausgerüsteten Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.