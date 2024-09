Kaltfront bringt Südtirol neuen Bibber-Knick

Von: luk

Bozen – Der goldene Herbst mag sich in Südtirol diesen September nicht so recht zeigen. Mehr noch: Die Meteorologen vermelden eine neue Kaltfront, die auf Südtirol zusteuert und für einen weiteren Bibber-Knick sorgen dürfte.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin dazu am Mittwoch auf der Plattform “X”: “Diese Woche geht unbeständig weiter, das nächste etwas stärkere Niederschlagsereignis steht uns bevor. Mit einer kräftigen Südwestströmung staut sich in den nächsten drei Tagen feuchte Luft an die Alpensüdseite, am Samstag folgt eine Kaltfront mit Winddrehung auf Nord.” Die Schneefallgrenze sinkt dann in Südtirol gegen 2.000 Höhenmeter.

Auch für die nächsten Tage hat Peterlin für Südtirol keine sonnigen Wetterprognosen: “Stellenweise beginnt es bereits am Donnerstag tagsüber zu regnen, verbreitet nass wird es aber erst in Nacht auf Freitag, da liegt dann auch der Schwerpunkt der Niederschläge. Aber auch Freitag tagsüber bis Samstagfrüh kann es immer wieder regnen.”

Die Schlechtwetter-Front bringt voraussichtlich am meisten Niederschläge zwischen Passeier und Pfunders mit 50 bis 80 Millimeter, sonst werden es meist 15 bis 40 Millimeter sein. “Die Mengen sind weit gestreut weil es sich nicht um eine einheitliche Regenfront handelt, sondern die Niederschläge sind schauerartig durchsetzt.”

Danach lockert auffrischender Nordföhn die Wolken auf und es wird recht sonnig. Am Sonntag scheint abseits vom Alpenhauptkamm oft die Sonne, weiterhin weht kühler Nordwind. Der Montag beginnt in einigen Tälern mit Hochnebel, sonst ist es sehr sonnig. Der Wind flaut ab.