Kaminbrände: Vorsicht bei starkem Wind

Bozen – Der Landesfeuerwehrverband Südtirol warnt vor Kaminbränden.

Gerade bei starkem Wind müssten beim Heizen unbedingt einige Sicherheitsregeln beachtet werden. Durch den starken Wind steige nämlich sowohl die Gefahr eines Kaminbrandes, als auch jene von verstärktem Funkenflug. “Aus diesem Grund ist es ratsam, Öfen und andere Feuerstellen an diesen Tagen bewusst nicht zu stark anzuheizen, damit diese nicht überhitzen. Außerdem ist bei der Entsorgung der Asche darauf zu achten, diese nicht im Garten oder auf dem Balkon zu entsorgen oder zu lagern, sondern nur in nicht brennbaren verschließbaren Behältern”, so der Landesfeuerwehrverband.

Bei eventuellen Gefahrensituationen oder Unsicherheiten wird empfohlen, umgehend den Kaminkehrer oder die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 zu verständigen.