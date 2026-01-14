Kanonikus Johann Kollmann verstorben

Von: mk

Brixen – Im Alter von 95 Jahren ist am Montag, 12. Jänner 2026, der Priester Johann Kollmann verstorben. Kollmann wirkte unter anderem als Professor und Direktor am Johanneum und als Kanzler am Bischöflichen Ordinariat. Kollmann war auch Kaplan von Schloss Tirol und Kanonikus an der Kathedrale von Brixen. Der Trauergottesdienst für Johann Kollmann wird am kommenden Freitag, 16. Jänner, 15.00 Uhr, in Brixen gefeiert.

Johann Kollmann wurde am 10. Juni 1930 in Laurein geboren und am 18. März 1956 im Johanneum in Dorf Tirol zum Priester geweiht. Zwischen 1956 und 1959 wirkte er als Kooperator in Aldein und in Auer. Von 1959 bis 1964 absolvierte er das Doktoratsstudium in Geschichte in Innsbruck. In der Folge wirkte er als Kooperator in Vöran und von 1971 bis 1976 in Marling.

Von 1964 bis 1997 war Kollmann 33 Jahre lang Professor am Bischöflichen Seminar Johanneum, wo er Geschichte, Kunstgeschichte, Latein und Philosophie unterrichtete. Zugleich wirkte er von 1981 bis 1997 als Studiendirektor am selben Institut. Im Jahr 1984 wurde er zum Kaplan von Schloss Tirol ernannt, wo er bis 2012 wirkte. Von 1998 bis 2005 war er Domkanoniker in Brixen.

Von 2000 bis 2005 war Kollmann Kanzler am Bischöflichen Ordinariat. In dieser Zeit sorgte er dafür, dass viele Pfarrarchive geordnet und inventarisiert wurden. Im Jahr 2005 wurde Kollmann von seinen Aufträgen als Kanzler und Domkanonikus in Brixen entbunden.

2021 wurde Kollmann für seine Verdienste im Bibliothekswesen und in der Archivarbeit für die Pfarreien, die Diözese, das Johanneum und das Domkapitel mit der Verdienstmedaille der Diözese Bozen-Brixen geehrt. Weitere Auszeichnungen, die Kollmann verliehen worden sind, waren das Verdienstkreuz des Landes Tirol (1988), das Ehrenzeichen der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (1990) und die Ehrenurkunde der Südtiroler Landesregierung für Verdienste um die Erhaltung von Kulturgütern im Bereich der Archivpflege (2010). Seinen Lebensabend verbrachte Kollmann im Jesuheim in Girlan.

Den Trauergottesdienst für Johann Kollmann feiert Bischof Ivo Muser am kommenden Freitag, 16. Jänner 2026, um 15.00 Uhr im Brixner Dom. Anschließend wird Kollmann in der Arkade des Domkapitels am Brixner Friedhof beigesetzt.