458 Umzüge genehmigte die Stadtverwaltung in dieser Saison

Karneval in Rio offiziell eröffnet

Freitag, 13. Februar 2026 | 20:15 Uhr
458 Umzüge genehmigte die Stadtverwaltung in dieser Saison
APA/APA/AFP/MAURO PIMENTEL
Von: APA/dpa

Der weltberühmte Karneval in Brasiliens Millionenmetropole Rio de Janeiro ist offiziell eröffnet. Bürgermeister Eduardo Paes übergab im Stadtpalast den Stadtschlüssel an “König Momo”, die Symbolfigur des Karnevals, und läutete damit das bunte Treiben am Zuckerhut ein. “Rio de Janeiro ist ein Lebensgefühl, eine Stimmung und nichts repräsentiert den Geist dieser Stadt besser als der Karneval von Rio. Habt Spaß, aber seid verantwortungsbewusst”, sagte Paes.

Beim Straßenkarneval werden in den kommenden Tagen Dutzende Karnevalsgruppen durch die Straßen der Stadtteile ziehen. 458 Umzüge genehmigte die Stadtverwaltung in dieser Saison. Die besten Sambagruppen zeigen ihr Können im Sambodrom – der vom berühmten brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer erbauten Tribünenstraße. Zehntausende Zuschauer auf der Tribüne sowie Millionen vor dem Fernseher in Brasilien und auf der ganzen Welt verfolgen für gewöhnlich die Umzüge.

Rios Stadtverwaltung schätzt, dass der Karneval einen wirtschaftlichen Umsatz von 5,9 Milliarden Reais (etwa 950 Millionen Euro) generiert – mit Dienstleistungen, die direkt oder indirekt mit den Feierlichkeiten verbunden sind. Insgesamt werden acht Millionen Menschen in der Stadt erwartet.

