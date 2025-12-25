Aktuelle Seite: Home > Chronik > Keine Verletzten bei Großfeuer in Kitzbühel
Die Feuerwehr bekämpfte in Kitzbühel einen Großbrand

Keine Verletzten bei Großfeuer in Kitzbühel

Donnerstag, 25. Dezember 2025 | 10:45 Uhr
Die Feuerwehr bekämpfte in Kitzbühel einen Großbrand
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Sieben Personen mussten sich Donnerstag früh in Kitzbühel mitsamt ihren Haustieren aus ihrer Dachgeschoß-Wohnung retten. Kurz nach 3.00 Uhr brach aus unbekannter Ursache Feuer aus, das auf den Dachstuhl übergriff. Es entwickelte sich rasch ein Großbrand. Obwohl sich das Brandobjekt in dicht verbautem Gebiet befindet, konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand, informierte die Polizei.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Rund 120 Feuerwehrleute aus Kitzbühel und Umgebung standen im Einsatz. Für die Löscharbeiten war die Pass-Thurn-Straße (B161) bis 7.20 Uhr komplett gesperrt, nach 8.30 Uhr war sie wieder frei befahrbar. Am Donnerstagvormittag waren noch Ablöscharbeiten im Gang.

