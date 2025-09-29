Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kiloweise Drogen in Lana beschlagnahmt
Zwei Männer festgenommen

Kiloweise Drogen in Lana beschlagnahmt

Montag, 29. September 2025 | 10:05 Uhr
Beschlagnahmte Drogen
Carabinieri
Von: luk

Lana – Die Carabinieri von Meran haben in Lana zwei Männer festgenommen und rund 3,5 Kilogramm Drogen sichergestellt. Bei dem Fund handelt es sich um Kokain, Haschisch und Marihuana.

Der Einsatz kam nach einer Fahrzeugkontrolle in Meran, bei der zwei junge Männer auffielen, ins Rollen. Einer von ihnen führte mehrere Dosen Kokain bei sich, die er in seiner Unterhose versteckt hielt. Daraufhin durchsuchten die Fahnder eine Wohnung im Zentrum von Lana, in der die beiden lebten. Dort stießen sie auf weitere Mengen Drogen im Kilobereich sowie zwei Präzisionswaagen.

Festgenommen wurden ein 37-jähriger Italiener, der als Koch tätig ist, sowie ein 21-jähriger Albaner ohne gültige Aufenthaltserlaubnis. Beide wurden ins Gefängnis nach Bozen überstellt.

Die Carabinieri gehen davon aus, dass durch die Sicherstellung ein reger Drogenhandel unterbunden werden konnte.

Bezirk: Burggrafenamt

