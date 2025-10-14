Kinderleiche bei Suche nach Bub in Deutschland gefunden

Von: APA/dpa

Bei der Suche nach dem vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow südlich von Rostock im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern haben Einsatzkräfte am Dienstag in einem Waldstück eine Kinderleiche gefunden. Die Exekutive geht von Fremdverschulden aus. Es handle sich nach jetzigem Stand um den Gesuchten, allerdings müsse noch eine rechtsmedizinische Untersuchung erfolgen.

Der Achtjährige hatte laut Polizei am Freitag die Wohnung seiner Mutter verlassen und war nicht zurückgekommen. In den vergangenen Tagen suchten zahlreiche Einsatzkräfte in und um Güstrow nach dem Buben. Wegen der Dunkelheit war die Suche am Montagabend unterbrochen worden. Zuvor schlugen laut Polizei mehrere Leichenspürhunde unabhängig voneinander auf dem Inselsee am Stadtrand an. Am Dienstag suchten Taucher das Areal in Ufernähe ab – sie fanden allerdings nichts.

Bürger fand Leiche

Parallel suchte die Polizei weiter in der Umgebung von Güstrow Wälder und leer stehende Häuser ab. Gefunden wurde die Leiche nach den Worten eines Sprechers schließlich nach dem Hinweis eines Bürgers, der sich am späteren Vormittag an die Beamten gewandt habe.