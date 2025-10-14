Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kinderleiche bei Suche nach Bub in Deutschland gefunden
Suche der Feuerwehr auf dem Bützow-Güstrow-Kanal

Kinderleiche bei Suche nach Bub in Deutschland gefunden

Dienstag, 14. Oktober 2025 | 14:30 Uhr
Suche der Feuerwehr auf dem Bützow-Güstrow-Kanal
APA/APA/dpa/Bernd Wüstneck
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bei der Suche nach dem vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow südlich von Rostock im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern haben Einsatzkräfte am Dienstag in einem Waldstück eine Kinderleiche gefunden. Die Exekutive geht von Fremdverschulden aus. Es handle sich nach jetzigem Stand um den Gesuchten, allerdings müsse noch eine rechtsmedizinische Untersuchung erfolgen.

Der Achtjährige hatte laut Polizei am Freitag die Wohnung seiner Mutter verlassen und war nicht zurückgekommen. In den vergangenen Tagen suchten zahlreiche Einsatzkräfte in und um Güstrow nach dem Buben. Wegen der Dunkelheit war die Suche am Montagabend unterbrochen worden. Zuvor schlugen laut Polizei mehrere Leichenspürhunde unabhängig voneinander auf dem Inselsee am Stadtrand an. Am Dienstag suchten Taucher das Areal in Ufernähe ab – sie fanden allerdings nichts.

Bürger fand Leiche

Parallel suchte die Polizei weiter in der Umgebung von Güstrow Wälder und leer stehende Häuser ab. Gefunden wurde die Leiche nach den Worten eines Sprechers schließlich nach dem Hinweis eines Bürgers, der sich am späteren Vormittag an die Beamten gewandt habe.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Geldregen für Ex-Landesrat Michl Laimer
Kommentare
102
Geldregen für Ex-Landesrat Michl Laimer
Dolomiten: Zeiten für Camper werden schwerer
Kommentare
72
Dolomiten: Zeiten für Camper werden schwerer
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
60
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
Kommentare
35
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
US-Präsident Trump feiert Gaza-Deal
Kommentare
34
US-Präsident Trump feiert Gaza-Deal
Anzeigen
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 