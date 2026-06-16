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Überwachungsaktion der Carabinieri in Bozen

Koks-Lieferungen mit dem E-Bike

Dienstag, 16. Juni 2026 | 11:45 Uhr
Droga casanova
Carabinieri
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Von: mk

Bozen – Die Carabinieri haben in Bozen zwei mutmaßliche Dealer gefasst, die besonders raffiniert vorgingen. Die Verdächtigen hatten E-Bikes genutzt, um Konsumenten in den Stadtvierteln Kaiserau und Firmian zu beliefern. Bei dem Einsatz konnten die Ordnungshüter eine beachtliche Menge an Kokain beschlagnahmen.

Die Carabinieri hatten die beiden jungen Männer bereits seit einigen Tagen beschattet. Erschwert wurde die Überwachung allerdings dadurch, dass die Betroffenen das verzweigte Netz an Fahrradwegen und die zahlreichen Parks in der Stadt nutzten, um sich schnell und unauffällig fortzubewegen. Dennoch gelang es den Ordnungshütern, den Handel mit Kokain lückenlos zu dokumentieren.

Der Zugriff erfolgte schließlich in der Reschenstraße: Der erste Verdächtige versuchte beim Anblick der Carabinieri, sofort die Flucht zu ergreifen, konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgung überwältigt werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Carabinieri mehrere Kokain-Dosen. In einer am E-Bike befestigten Tasche waren 84 weitere Dosen versteckt, die bereits verkaufsfertig verpackt waren.

Der zweite Verdächtige ging den Ermittlern nur wenig später auf derselben Route ins Netz. Er führte zwei Päckchen Kokain mit einem Gesamtgewicht von 57 Gramm mit sich.

Die Bilanz des Zugriffs: Nach Schätzungen der Ermittler hätte die beschlagnahmte Gesamtmenge für 402 Einzeldosen auf dem Markt ausgereicht.

Die beiden Männer mit Migrationshintergrund wurden wegen des dringenden Verdachts auf Drogenhandel festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt. Auf Veranlassung des Gerichts bleiben die Männer bis auf Weiteres in Untersuchungshaft.

Bezirk: Bozen

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