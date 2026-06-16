Wüstentage streifen Südtirol

Von: mk

Bozen – Ab Wochenmitte dreht der Sommer voll auf: Meteorologen rechnen in Europa mit einer langen Hitzewelle, wobei sogar in Deutschland teilweise Temperaturen bis zu 40 Grad erwartet werden. Auch Südtirol bleibt nicht verschont.

Ab Mittwoch baut sich ein kräftiges Hoch auf, das warme Luft aus dem Südwesten Europas zu uns lenkt. Die Folge: Die Temperaturen klettern Tag für Tag ein Stück weiter nach oben. Die Hitzewelle, die Europa erfasst, soll stellenweise zwischen sieben und neun Tagen dauern.

Der Umschwung geht auch in Südtirol nicht spurlos vorüber. Während derzeit Wolken immer wieder die Sonne bedecken und für Abkühlung sorgen, soll es bald deutlich heißer werden.

„Heute Höchstwerte bis zu 30 Grad, morgen 33 Grad und ab Donnerstag kratzen wir schon an der 35-Grad-Marke“, kündigt Landesmeteorologe Dieter Peterlin an.

Im Laufe der Woche wird es in Südtirol Schritt für Schritt heißer bis zum Start der zweiten #Hitzewelle des Jahres. Heute Höchstwerte bis zu 30°, morgen 33° und ab Donnerstag kratzen wir schon an der 35-Grad-Marke. Noch heißer wird es am Wochenende von Spanien bis Frankreich. pic.twitter.com/CDsHkasHyf — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 16, 2026

Noch wärmer soll es am Wochenende von Spanien bis Frankreich werden, wo heiße Luft aus Nordafrika treibt die Temperaturen in die Höhe treibt. Vielerorts droht brütende Hitze, wobei regional sogar Höchstwerte bis zu 40 Grad möglich sind.

Bei uns ziehen am Dienstag noch hohe Wolkenfelder durch, während sich am Nachmittag Quellwolken bilden und in der Folge ein paar mitunter gewittrige Regenschauer durchziehen.

Viel Sonnenschein bringt dann der Mittwoch, auch wenn die Schauerneigung am Nachmittag etwas ansteigt. Der Donnerstag beginnt strahlend sonnig, tagsüber bilden sich vermehrt Quellwolken und in der Folge ein paar Gewitter.

Am Freitag geht es mit viel Sonnenschein weiter, in der zweiten Tageshälfte muss man wieder mit ein paar Gewittern rechnen. Der Samstag bringt hochsommerliche Verhältnisse. In der ersten Tageshälfte herrscht strahlender Sonnenschein, am Nachmittag entwickeln sich Gewitter.