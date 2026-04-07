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Lokführer kam ums Leben

Kollision von TGV und Lkw in Nordfrankreich endet tödlich

Dienstag, 07. April 2026 | 11:50 Uhr
Lokführer kam ums Leben
APA/APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
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Von: APA/dpa

Ein TGV-Schnellzug mit mehreren hundert Reisenden ist am Dienstag in Nordfrankreich mit einem Lastwagen zusammengestoßen und entgleist. Laut vorläufigen Polizeiangaben kam der Lokführer ums Leben und 13 Reisende wurden verletzt, davon zwei schwer, wie der Sender TF1 berichtete. Nach dem Unglück zwischen Béthune und Lens werde er zusammen mit Bahnchef Jean Castex zum Unfallort kommen, kündigte Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot an.

Zu dem Unglück kam es auf einem Bahnübergang in der Ortschaft Nœux-les-Mines abseits des Hochgeschwindigkeitsnetzes der französischen Bahn. Dort war der TGV mit dem Tempo eines gewöhnlichen Zuges unterwegs. Wie die Zeitung “La Voix du Nord” berichtete, kollidierte der Zug kurz vor 7.00 Uhr mit dem Anhänger eines Lastzuges, der Armeefahrzeuge transportierte. Der Fahrer des Lastzuges sei in Polizeigewahrsam genommen worden.

Auf Fotos, die ein Verantwortlicher der Bahngewerkschaft teilte, war der schwerbeschädigte und aus den Gleisen gesprungene Triebkopf des Zuges zu sehen. Vor einer Woche erst sei auf einem Bahnübergang ein Schwertransport für die Armee stecken geblieben, meinte der Gewerkschafter.

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