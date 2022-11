Kommende Woche wird es trüb

Bozen – Heute herrschte in Südtirol prächtiger Sonnenschein. Kaum eine Wolke trübte den blauen Himmel, wenngleich die bisher kälteste Nacht in diesem Herbst verzeichnet wurde. Den Kälterekord gab es in St. Jakob in Pfitsch mit -13 Grad.

Nun verabschiedet sich die Sonne aber erstmal. In der kommenden Woche wird es in Südtirol überwiegend trüb. Es gibt viele Wolken und wenig Sonne. Am Montag und Dienstag kann es sogar zu Schneefällen kommen, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 800 Meter.

Morgen Abend und am Dienstag kann es wieder ein klein wenig schneien, aber eben keine größeren Mengen. Die Schneefallgrenze liegt wieder relativ tief, bis in einige Täler. Insgesamt erwartet uns nächste Woche ziemlich trübes Wetter, vielen Wolken, wenig Sonne. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 27, 2022

Wolkig geht es weiter

Am Mittwoch ist es wieder trocken, die Wolken bleiben oft dicht. Am Donnerstag geht es mit vielen Wolken und nur etwas Sonne weiter.

Auch am Freitag ist es voraussichtlich wechselnd bewölkt.