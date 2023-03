Kryptische Drohbotschaft fÃ¼r Apotheker

Brief mit Projektil sorgt für Angst und Fragezeichen

Bozen – Dr. Giovanni Perini von der Apotheke Perini an der Ecke Mailand- und Palermostraße in Bozen ist seit Donnerstag in Sorge. Er hat nämlich einen Briefumschlag von einem anonymen Absender erhalten, der ein Projektil enthielt. Um das Ganze noch kryptischer zu machen, war ein DIN A4 Blatt beigelegt, auf dem ein jüdischer Chanukkaleuchter abgebildet ist.

Es war kurz vor Mittag, als ein Kurier den dicken Briefumschlag eilig in die Apotheke gebracht hatte. Die Zustelladresse war aufgedruckt und auch Briefmarken fanden sich auf dem Kuvert. Diese hätte es allerdings gar nicht gebraucht, da nicht die Post die Zustellung durchgeführt hatte, schreibt die Zeitung Alto Adige.

Als Dr. Perini den Umschlag geöffnet hatte, war er zunächst ohne Worte. Die Patrone war fein säuberlich in einem Nylonsäckchen eingewickelt. Außerdem zog er ein zusammengefaltetes Blatt hervor mit dem symbolhaften jüdischen Kerzenleuchter.

Perini alarmierte umgehend die Polizei. Die Ermittlungen laufen. Unter anderem werden das Projektil untersucht und die Überwachungskameras in der Apotheke ausgewertet.

Offensichtlich handelt es sich um einen Einschüchterungsversuch. Doch der Hintergrund ist für den Apotheker und seine Belegschaft nicht verständlich. Das ganze Team sei verstimmt und verbittert, so Perini.

Vor rund einem Monat traf auch bei der Firma Iveco in Bozen ein Drohbrief ein.