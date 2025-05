Leichtflugzeug muss im Eisack notwassern

Von: mk

Bozen – Ein Leichtflugzeug sorgte in Bozen gegen 16.00 Uhr für bange Momente, das im Eisack notwassern musste. Das Unglück ereignete sich am Samstag unweit der Virgl-Brücke. Die beiden Insassen, die sich an Bord befanden, konnten sich selbstständig aus dem verunglückten Flugzeug befreien.

Neben der Bozner Feuerwehr eilten auch Taucher zum Unglücksort. Unterstützung aus der Luft kam durch den Notarzthubschrauber Pelikan 1.

Augenzeugen zufolge ist das Leichtflugzeug sehr tief über die Häuser hinweg geflogen, um auf dann auf der Höhe der Brennerstaatsstraße in Richtung Süden der Stadt zu „verschwinden“, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Ersten Informationen zufolge blieben die beiden Insassen des Leichtflugzeugs unverletzt. Wie es zu der Notwasserung kam, ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Untersuchungen.