Verdiplatz nicht barrierefrei für Pkw

Kurioser Unfall in Bozen: Fahrer verwechselt Treppen mit Fahrbahn

Donnerstag, 06. November 2025 | 15:00 Uhr
Unfall am Verdiplatz: Fahrer verwechselt Treppen mit Fahrbahn
Von: idr

Bozen – Ein ungewöhnlicher Zwischenfall hat sich am späten Vormittag auf dem Bozner Verdiplatz ereignet: Ein Autofahrer verwechselte offenbar die Treppe zur Unterführung mit der Fahrbahn und fuhr die Stufen hinunter. Die Treppe verbindet den Verdiplatz mit dem Parkplatz am Mayr-Nusser-Weg.

Wie es zu der Irrfahrt kam, ist noch unklar. Der Fahrer konnte das Fahrzeug glücklicherweise bereits nach wenigen Stufen zum Stehen bringen und blieb dabei unverletzt. Das Auto blieb auf der Treppe stehen und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Die Einsatzkräfte rückten an, um das Fahrzeug sicher von den Stufen zu entfernen. Während der Bergungsarbeiten war der Zugang zur Unterführung vorübergehend eingeschränkt.

Wie der Fahrer die Treppe übersehen konnte, wird noch geklärt. Möglicherweise spielten Unachtsamkeit oder Orientierungsprobleme eine Rolle.

Bezirk: Bozen

