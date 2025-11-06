Aktuelle Seite: Home > Politik > Sieben neue Beamte der Staatspolizei im Dienst des Polizeikommissariats Meran
Verstärkung für die Ordnungskräfte

Sieben neue Beamte der Staatspolizei im Dienst des Polizeikommissariats Meran

Donnerstag, 06. November 2025 | 17:09 Uhr
Foto_di_gruppo[4]
gmmr
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Der Quästor von Bozen, Giuseppe Ferrari, hat heute der Bürgermeisterin Katharina Zeller bei ihrem Besuch im Meraner Polizeikommissariat die sieben neuen Beamtinnen und Beamten der Staatspolizei vorgestellt, die kürzlich vom Polizeichef und Generaldirektor der öffentlichen Sicherheit, Vittorio Pisani, zugeteilt wurden.

Durch die Ankunft der neuen Beamtinnen und Beamten konnte das Personal des Polizeikommissariats verstärkt und die Kontrolle des Gebiets mit besonderem Augenmerk auf die Sicherheit und die Prävention von Straftaten verbessert werden.

Quästor Giuseppe Ferrari betonte, dass diese Maßnahme ein konkretes Zeichen für das Engagement der Abteilung für öffentliche Sicherheit sei, eine stärkere Präsenz und Nähe der Staatspolizei zu den Bürger*innen zu gewährleisten. Er hob außerdem die positiven Auswirkungen hervor, welche die Aufstockung des Personals in Bezug auf Ordnung und Lebensqualität in der Kurstadt haben kann.

Während ihres Besuchs würdigte Bürgermeisterin Katharina Zeller die tägliche Arbeit der Frauen und Männer der Staatspolizei und bekräftigte ihr Engagement für die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen zum Schutz der Meraner Bevölkerung.

„Als neue Stadtregierung haben wir die Zusammenarbeit mit dem Quästor und den Polizeibehörden weiter intensiviert. In den vergangenen Monaten hat sich der Quästor als verlässlicher und bedeutender Partner der Gemeinde erwiesen, insbesondere im gemeinsamen Bestreben, die Sicherheit in unserer Stadt zu gewährleisten. Wir schätzen es sehr, dass er sämtliche gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen konsequent nutzt, um wirksam gegen Kriminalität vorzugehen – etwa durch die rasche Räumung der illegal besetzten Wohnung in der Schafferstraße oder die entschlossene Ausweisung von Personen, die wiederholt strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Diese klaren Signale sind für uns von großer Bedeutung und Ausdruck einer erfolgreichen Zusammenarbeit“, so Zeller.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
170
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Kommentare
62
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
30
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
27
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
25
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Anzeigen
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 