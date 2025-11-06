Aktuelle Seite: Home > Werbung > Eurogest
Donnerstag, 06. November 2025
Ihr Unternehmensgedächtnis verdient Schutz – mit Eurogest Archivlösungen - Foto: © Eurogest
Von: First Avenue

Eurogest schützt das Gedächtnis der Unternehmen mit sicheren, zertifizierten Archivlösungen – von Papier bis digital. Klicken Sie, um mehr zu erfahren. Das Unternehmensarchiv: Mehr als nur Papier.

Das Gedächtnis eines Unternehmens bewahren
Das Unternehmensarchiv ist weit mehr als nur eine Sammlung von Papier – es ist das Gedächtnis und die Geschichte eines Betriebs. In seinen Dokumenten steckt Wissen, Erfahrung und Identität, die es zu schützen gilt. Doch Archivierung ist eine anspruchsvolle Aufgabe: Platzmangel, Risiken durch Feuchtigkeit oder strukturelle Schäden und die Einhaltung der Datenschutzvorschriften machen sie zu einer echten Herausforderung.

Sicherheit und Struktur auf 3.000 Quadratmetern
Das Südtiroler Unternehmen Eurogest mit Sitz in Kardaun ist seit über 30 Jahren auf die professionelle Dokumentenarchivierung spezialisiert. Auf einer Fläche von 3.000 Quadratmetern bietet das Unternehmen sichere Lagermöglichkeiten für Geschäfts- und Verwaltungsarchive. Die Archivräume verfügen über eine konstante Temperatur, modernste technische Ausstattung und höchste Sicherheitsstandards mit Zugangskontrollen, Kameras und gepanzerten Bereichen und sind somit auch für die Aufbewahrung streng vertraulicher Dokumente geeignet.

Ein erfahrenes Team sorgt für die Vorbereitung, Entnahme, Indexierung, Aufbewahrung und digitale Verwaltung der Dokumente. Die Dienstleistungen entsprechen der UNI EN ISO/IEC 27001 Norm und werden regelmäßig überprüft und zertifiziert. Eurogest bietet außerdem die Wiederherstellung von beschädigten Archiven sowie die Neuordnung ungegliederter Bestände an. Nach Ende der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen vernichtet Eurogest in Zusammenarbeit mit Ad Acta die Papierunterlagen gemäß Datenschutzgrundverordnung.

Von Papier zu Daten – Archivierung der Zukunft
Neben der physischen Archivierung setzt Eurogest auch auf Digitalisierung: Papierunterlagen werden gescannt, indiziert und in ein digitales Archiv überführt, das eine schnelle und sichere Recherche ermöglicht.

Das Unternehmen wurde 1992 von Enrico Signori gegründet und wird heute von seinem Sohn Omar Signori geführt. Was einst mit Ökonomatsdiensten für ein regionales Kreditinstitut begann, ist heute zu einem vielseitigen Dienstleistungsunternehmen geworden, das in den Bereichen Archivierung, Datenverwaltung, sichere Vernichtung, Logistik und Back-Office-Services tätig ist.
Mit Kompetenz, Zuverlässigkeit und maßgeschneiderten Lösungen schützt Eurogest das dokumentarische Erbe von Unternehmen und Institutionen – und bewahrt, was für die Zukunft zählt.

