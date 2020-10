Ladendiebin renkt Polizisten die Schulter aus

Festnahme in Bozen

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt ist am Mittwoch eine Frau von der Polizei verhaftet worden. Sie hatte Medienberichten zufolge in einem Geschäft Sportbekleidung entwendet, dann die Verkäuferin geschubst und suchte das Weite.

Später konnte die Ladendiebin von der Polizei ausfindig gemacht werden. Bei ihrer Festnahme setzte sie sich heftig zur Wehr und renkte dabei einem der Polizisten die Schulter aus. Einer weiteren Exekutivbeamtin verpasste sie eine Ohrfeige.

Die schon aktenkundige Frau sitzt nun im Frauengefängnis in Trient.