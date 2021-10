Lana: Brand in einer Lagerhalle

Lana – In Lana hat sich in der vergangenen ein Brand in einer Lagerhalle im Gewerbepark LanaSüd entwickelt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits die Flammen aus dem Gebäude.

Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften erfolgreich gegen das Feuer an und konnten so eine weitere Ausbreitung auf das restliche Gebäude verhindern.

Drei im Feuer befindliche Gasflaschen wurden von den Einsatzkräften geborgen und gekühlt.

Die Nachlöscharbeiten haben noch einige Zeit in Anspruch genommen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, aber der Sachschaden ist beachtlich

Im Einsatz mit der Freiwilligen Feuerwehr von Lana standen auch die Behörden.