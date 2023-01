Landeswetterdienst: Jänner war überdurchschnittlich mild

Bozen – Die Temperaturen im heute ausklingenden Jänneren war in ganz Südtirol überdurchschnitt mild. Die Temperaturen lagen im Großteil des Landes eineinhalb bis zwei Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt, nur im schneebedeckten Pustertal war der Wärmeüberschuss mit einem Grad nicht ganz so groß, geht aus den Aufzeichnungen der Meteorologen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz hervor.

Höchste und niedrigste Temperatur

Die höchste Temperatur des Monats wurde – und dies ist auf den Föhn zurückzuführen – am 5. Jänner in Eyrs im Vinschgau mit 17,6 Grad gemessen, am kältesten war es am Morgen des 27. Jänner in Sexten im Pustertal mit minus 18,3 Grad.

Niederschläge

Im Großteil Südtirols war es im Jänner relativ trocken, wobei die Mengen in den verschiedenen Landesteilen unterschiedlich ausfielen: Während es in Brixen durchschnittlich viel geregnet oder geschneit hat, kam in Schlanders nur ein Viertel der üblichen Menge zusammen.

Wie geht es in diesen Tagen weiter?

Der Februar beginnt mit Sonne im Süden Südtirols, im Norden wird es wieder wechselhafter. In der Nacht auf den 2. Februar werden die Wolken dichter, in den nördlichen Landesteilen setzt Schneefall ein, der den ganzen Tag über anhält. Richtung Süden schneit es weniger, im Unterland sollte es meist trocken bleiben. Im Laufe des 3. Februar klingen die Schneefälle ab, es lockert auf.

Täglich aktualisierte Klimadiagramme

Den Klimadiagrammen können die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach entnommen werden. Die Diagramme werden täglich online aktualisiert und zeigen auf, ob die aktuellen Daten über oder unter dem langjährigen Durchschnitt liegen: wetter.provinz.bz.it/klimadiagramme.asp.

Daten der 95 Wetterstationen in Echtzeit

Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst insgesamt 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Die Daten der einzelnen Wetterstationen können unter den folgenden Links in Echtzeit abgelesen werden: von den Wetterstationen im Tal und den Wetterstationen am Berg.

Wetterbericht online

Informationen über die allgemeine Wetterlage und die weitere Entwicklung des Wetters in Südtirol gibt es laufend aktualisiert im Onlineportal “Wetter Südtirol” auf der Internetseite des Landes Südtirol.