Lastwagen droht am Rosskopf umzustürzen

Von: luk

Sterzing/Rosskopf – Ein Routineauftrag ist am Montagmorgen für einen Lkw-Fahrer in Sterzing gefährlich schiefgelaufen. Gegen 8.00 Uhr wurde die Feuerwehr Sterzing zu einer aufwendigen Bergung gerufen. Ein mit Lebensmitteln beladener Lastwagen war auf dem Weg zu einem Restaurant am Rosskopf, hatte jedoch eine falsche Route gewählt und war schließlich auf einem steilen Waldweg ins Rutschen geraten.

Das schwere Fahrzeug blieb in bedrohlicher Schräglage stehen und drohte seitlich umzustürzen. Die Feuerwehr sicherte den Lkw umgehend mit einem Hubzug und konnte ihn anschließend mithilfe eines Traktors mit Seilwinde wieder auf festen Untergrund ziehen.

Der Einsatz dauerte mehrere Stunden und konnte gegen 12.00 Uhr erfolgreich beendet werden. Verletzt wurde niemand.