Neuer Standort im Bozner WaltherPark

Peek & Cloppenburg eröffnet erstes Geschäft in Italien

Sonntag, 12. Oktober 2025 | 11:14 Uhr
Von: luk

Bozen – Die deutsche Modekette Peek & Cloppenburg eröffnet am 16. Oktober 2025 ihr erstes Geschäft in Italien, und zwar im neuen Einkaufszentrum WaltherPark in Bozen. Mit dem Standort in Südtirol feiert das Unternehmen seinen Eintritt in den italienischen Markt.

Das Modehaus erstreckt sich über eine Fläche von rund 3.100 Quadratmetern und zählt damit zu den größten Geschäften im WaltherPark. Angeboten wird ein breites Sortiment internationaler Marken wie Boss, Joop!, Marc Cain, Tommy Hilfiger und Marc O’Polo, ergänzt durch die unternehmenseigene Marke Jake*s.

Zur Eröffnung plant Peek & Cloppenburg ein verlängertes Eröffnungswochenende mit Live-Musik und Beratung durch Modeexpertinnen.

Peek & Cloppenburg mit Hauptsitzen in Düsseldorf und Wien betreibt europaweit über 170 Verkaufshäuser und beschäftigt rund 16.000 Mitarbeitende in 17 Ländern. Zum Konzern gehören auch der Herrenausstatter Anson’s sowie Magasin du Nord in Dänemark.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
