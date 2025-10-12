Aktuelle Seite: Home > Sport > Tiger Woods unterzieht sich weiterer Rücken-Operation
Tiger Woods begab sich wieder unters Messer/Archivbild

Tiger Woods unterzieht sich weiterer Rücken-Operation

Sonntag, 12. Oktober 2025 | 10:16 Uhr
Tiger Woods begab sich wieder unters Messer/Archivbild
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/TIM HEITMAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Golf-Superstar Tiger Woods hat sich zum siebenten Mal einer Rücken-Operation unterzogen und muss weiter pausieren. Der Eingriff an der Bandscheibe im unteren Rücken habe ihn von Schmerzen und Problemen mit der Beweglichkeit befreien sollen, teilte der 49-Jährige mit. “Ich weiß schon jetzt, dass ich eine gute Entscheidung für meine Gesundheit und meinen Rücken getroffen habe”, ließ sich Woods zitieren.

Über die weitere Dauer seiner Ausfallzeit machte der US-Amerikaner keine Angaben. Woods hat seit dem vergangenen Dezember kein Turnier mehr bestritten. Es war bereits seine zweite Operation in diesem Jahr, nachdem er sich im März wegen einer gerissenen Achillessehne behandeln lassen musste. Schon vor gut einem Jahr hatte er sich ein weiteres Mal am Rücken operieren lassen.

Die erste einer Serie von Rücken-Operationen musste Woods im April 2014 vornehmen lassen. Vor kurzem habe er erneut Schmerzen verspürt und sich ärztlich untersuchen lassen. Dabei sei ein Bandscheibenvorfall und ein beeinträchtigter Wirbelkanal festgestellt worden, teilte der Top-Golfer mit. Der Eingriff in New York sei erfolgreich verlaufen. Woods’ Gesundheit ist immer wieder ein Thema für Schlagzeilen. Im Februar 2021 erlitt er bei einem Autounfall mehrere Knochenbrüche in den Beinen und musste sogar eine Amputation fürchten. Seither tritt Woods nur bei wenigen Turnieren an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Kommentare
48
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke
Kommentare
30
Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke
Im Gewächshaus sprießt “Gras”
Kommentare
25
Im Gewächshaus sprießt “Gras”
Braut erwischt Bräutigam in Italien in flagranti
Kommentare
21
Braut erwischt Bräutigam in Italien in flagranti
Polizei patrouilliert in der Bozner Altstadt ab sofort bis 3.00 Uhr in der Früh
Kommentare
20
Polizei patrouilliert in der Bozner Altstadt ab sofort bis 3.00 Uhr in der Früh
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 