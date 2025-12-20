SIAG erhält Auftrag zur Weiterentwicklung der Plattform CIVIS

Von: fra

Bozen – Die Landesregierung hat am 19. Dezember die Südtiroler Informatik AG (SIAG) mit der technologischen Weiterentwicklung der digitalen Plattform CIVIS beauftragt. Ziel ist es, das Bürgerportal myCIVIS zu einer modernen, KI-gestützten Anlaufstelle auszubauen und neue Standards in der Bürgerkommunikation sowie bei digitalen Verwaltungsservices zu setzen.

Landeshauptmann Arno Kompatscher betont, dass die Investition den Zugang zu digitalen Angeboten erleichtern, die Effizienz der Verwaltung steigern und die Zufriedenheit der Bürger erhöhen soll. Generaldirektor Alexander Steiner ergänzt, dass neben Investitionen in die Infrastruktur auch die laufende Optimierung der Verwaltungsabläufe spürbare Verbesserungen für Bürger und Verwaltung bringe.

Die Modernisierung der Plattform umfasst unter anderem eine Omnikanal-Erweiterung, Citizen-Relationship-Management, den Einsatz von KI für personalisierte Bürgererlebnisse, zweisprachige Chatbots, intelligente Vorgangsverfolgung und proaktive Dienstleistungen. Ein zentrales Element wird der Service Desk mit virtuellen Assistenten, einer Wissensdatenbank und 24/7-Mehrkanal-Unterstützung sein. Darüber hinaus beinhaltet das Projekt technische Anpassungen der Dienste und Benutzeroberflächen.

Josef T. Hofer, Direktor der Abteilung Informatik, unterstreicht, dass der Fokus auf Inklusion, Transparenz und KI-gestützten Empfehlungen liegt, um den Bürgerinnen und Bürgern eine zielgerichtete Beratung zu ermöglichen. SIAG-Generaldirektor Stefan Gasslitter hebt hervor, dass ein echtes Fallmanagementsystem geschaffen wird, das sicherstellt, dass Anfragen jederzeit über verschiedene digitale Kanäle an die Verwaltung gerichtet werden können.