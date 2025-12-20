Aktuelle Seite: Home > Chronik > SIAG erhält Auftrag zur Weiterentwicklung der Plattform CIVIS
CIVIS-Plattform wird modernisiert

SIAG erhält Auftrag zur Weiterentwicklung der Plattform CIVIS

Samstag, 20. Dezember 2025 | 10:31 Uhr
SIAG-CIVIS-SPID
LPA
Schriftgröße

Von: fra

Bozen – Die Landesregierung hat am 19. Dezember die Südtiroler Informatik AG (SIAG) mit der technologischen Weiterentwicklung der digitalen Plattform CIVIS beauftragt. Ziel ist es, das Bürgerportal myCIVIS zu einer modernen, KI-gestützten Anlaufstelle auszubauen und neue Standards in der Bürgerkommunikation sowie bei digitalen Verwaltungsservices zu setzen.

Landeshauptmann Arno Kompatscher betont, dass die Investition den Zugang zu digitalen Angeboten erleichtern, die Effizienz der Verwaltung steigern und die Zufriedenheit der Bürger erhöhen soll. Generaldirektor Alexander Steiner ergänzt, dass neben Investitionen in die Infrastruktur auch die laufende Optimierung der Verwaltungsabläufe spürbare Verbesserungen für Bürger und Verwaltung bringe.

Die Modernisierung der Plattform umfasst unter anderem eine Omnikanal-Erweiterung, Citizen-Relationship-Management, den Einsatz von KI für personalisierte Bürgererlebnisse, zweisprachige Chatbots, intelligente Vorgangsverfolgung und proaktive Dienstleistungen. Ein zentrales Element wird der Service Desk mit virtuellen Assistenten, einer Wissensdatenbank und 24/7-Mehrkanal-Unterstützung sein. Darüber hinaus beinhaltet das Projekt technische Anpassungen der Dienste und Benutzeroberflächen.

Josef T. Hofer, Direktor der Abteilung Informatik, unterstreicht, dass der Fokus auf Inklusion, Transparenz und KI-gestützten Empfehlungen liegt, um den Bürgerinnen und Bürgern eine zielgerichtete Beratung zu ermöglichen. SIAG-Generaldirektor Stefan Gasslitter hebt hervor, dass ein echtes Fallmanagementsystem geschaffen wird, das sicherstellt, dass Anfragen jederzeit über verschiedene digitale Kanäle an die Verwaltung gerichtet werden können.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Kommentare
94
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Freispruch trotz 2,15 Promille
Kommentare
51
Freispruch trotz 2,15 Promille
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Kommentare
48
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
Kommentare
37
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
EU-Gipfel einig mehr als 90 Milliarden Euro für Ukraine
Kommentare
36
EU-Gipfel einig mehr als 90 Milliarden Euro für Ukraine
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 