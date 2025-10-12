Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tödliche Auseinandersetzung in Bozen
Tödliche Auseinandersetzung in Bozen

Sonntag, 12. Oktober 2025 | 09:35 Uhr
apa - Symbolbild
Von: luk

Bozen – In der Industriezone von Bozen hat sich in der Nacht auf Sonntag eine tödliche Gewalttat ereignet. Auf dem Gelände nahe der Speditionsfirma Fercam wurde gegen Mitternacht ein Mann tot aufgefunden. Es soll sich laut Medienberichten um einen 32-jährigen Rumänen handeln.

Nach ersten Erkenntnissen war es zuvor zu einem heftigen Streit – vermutlich zwischen mehreren Lkw-Fahrern – gekommen, die den Platz regelmäßig als Rast- und Übernachtungsort nutzen. Augenzeugen zufolge eskalierte die Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann mit einem Messer tödlich verletzt wurde.

Wenig später wurde der Schwerverletzte am Boden liegend gefunden und die Einsatzkräfte verständigt. Der Rettungsdienst des Weißen Kreuzes konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Am Sonntagmorgen waren auf dem Gelände noch deutliche Blutspuren zu sehen.

Die Ermittlungen der Behörden laufen. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, um das Areal auszuleuchten und die Ermittler zu unterstützen.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Bezirk: Bozen

