Lawinenhund Ria bereit für den Ernstfall

Von: fra

Lajen – Während der Wintersaison stehen einige Hundestaffeln der Basis des Aiut Alpin Dolomites jederzeit für Rettungseinsätze bereit. Bei Lawinenunfällen kann jede Sekunde über Leben und Tod entscheiden, die Kombination aus der feinen Spürnase eines Lawinenhundes und der Erfahrung des Hundeführers ist dabei entscheidend.

Am gestrigen Samstag, 20. Dezember, war die Lawinenhündin Ria gemeinsam mit ihrem Hundeführer Martin den ganzen Tag über im Einsatzdienst und jederzeit für den Ernstfall bereit, wie die Facebook-Seite der Bergrettung Südtirols berichtet. Lawinenhunde spielen bei Rettungsaktionen eine zentrale Rolle: Sie können Verschüttete unter meterhohem Schnee aufspüren, wo Menschen allein oft nur schwer Hilfe leisten könnten. Dank ihres Geruchssinns und gezieltem Training finden sie Personen in kürzester Zeit, was die Überlebenschancen erheblich erhöht.

Die Hunde werden regelmäßig trainiert, um auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig nach Verschütteten zu suchen. Ihr Einsatz ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen im alpinen Gelände während der Wintersaison und ein wesentlicher Faktor für erfolgreiche Rettungsaktionen.