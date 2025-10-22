Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lawinenschutzgalerie Weissenbach jetzt offiziell eröffnet
Außenarbeiten beendet

Lawinenschutzgalerie Weissenbach jetzt offiziell eröffnet

Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 17:36 Uhr
Drone Rio Bianco
LPA/GNews
Schriftgröße

Von: mk

Sarntal – Am Vormittag des 22. Oktobers wurde die Lawinenschutzgalerie Weissenbach zwischen dem Streiterhof und dem Pichlerhof auf der Staatsstraße (SS 508) in der Gemeinde Sarntal offiziell eröffnet. Sechzehn Monate wurde daran gebaut. Bereits seit November 2024 ist die Galerie befahrbar und hatte damit den Zugang ins Sarntal für die Bewohnerinnen und Bewohner von Rötenberg, Pens, Sack und Asten schon im Winter 2024/2025 gesichert. In den vergangenen Monaten wurden auch die Außenarbeiten für die Straßeninfrastruktur abgeschlossen.

JW Video cMUrDnMN-WMEAbbiU

Mobilitäts- und Infrastrukturenlandesrat Daniel Alfreider dankte allen Arbeiterinnen und Arbeitern, Institutionen und Beteiligten und betonte: “Straßen verbinden Menschen und Gemeinschaften. In diesem Fall ist es mehrmals vorgekommen, dass eine Lawine ein ganzes Dorf von der Außenwelt abgeschnitten hat. Mit diesem Bauwerk verbessern und sichern wir die Erreichbarkeit der Orte und die Sicherheit der Menschen, die auf dieser Strecke unterwegs sind. Gleichzeitig steigern wir die Lebensqualität in diesem Tal.”

Auch der Bürgermeister der Gemeinde Sarntal, Josef Mair, hob die Bedeutung des Bauwerks hervor: “Vor allem für die Fraktionen Pens, Außpens und Asten ist das heute ein großer Tag. Mehr als 600 Menschen leben jenseits der Galerie und fahren täglich zur Schule, zur Arbeit oder zum Einkaufen ins Tal. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, ihnen die Sicherheit zu geben, dass man auch im Winter bei Schnee immer hier durchfahren kann.” Bei der offiziellen Eröffnung waren auch Landesrätin Rosmarie Pamer und der Vizepräsident der Region Trentino-Südtirol, Franz Thomas Locher mit dabei.

In den vergangenen Jahren waren in dem Gebiet, in dem die Lawinenschutzgalerie errichtet wurde, mehrere Lawinen abgegangen – zuletzt 2021, als Pens und Asten vom Rest des Tales abgeschnitten waren. Aus diesem Grund hatte die Landesregierung den Bau der nun eröffneten Galerie beschlossen.

Die neue Schutzgalerie ist laut dem Direktor des Straßendienstes Mitte/Süd, Davide Maniezzo, fast 300 Meter lang, davon sind 200 Meter an der Seite offen und 94 Meter geschlossen. Für den Bau wurden 130.000 Kubikmeter Material bewegt, rund 900 Tonnen Stahl und 7000 Kubikmeter Beton verbaut. Insgesamt waren etwa 50 Mitarbeitende der Verwaltung, der Baufirmen sowie der Bauleitung an der Umsetzung beteiligt.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
64
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Kommentare
54
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
EU-Energieminister fixierten Importverbot von russischem Gas
Kommentare
30
EU-Energieminister fixierten Importverbot von russischem Gas
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Kommentare
26
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Kommentare
25
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 